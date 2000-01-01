خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های MMO بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش MMO را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Monad
Monad
MON
$ 0.02092
+0.10%
-1.19%
-1.80%
$ 245.61M
$ 8.30M
2
Big Time
Big Time
BIGTIME
$ 0.005148
+1.25%
+3.27%
-7.76%
$ 12.88M
$ 13.09M
3
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0015894
-0.08%
-0.14%
-1.69%
$ 10.76M
$ 47.16M
4
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000121
0.00%
-3.20%
-9.02%
$ 3.01M
$ 3.72M
5
Star Atlas DAO
Star Atlas DAO
POLIS
$ 0.00914837
-0.63%
+0.00%
-5.85%
$ 2.68M
$ 4.63K
6
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.04938
+0.06%
-3.80%
-19.77%
$ 2.26M
$ 1.18M
7
World of Dypians
World of Dypians
WOD
$ 0.00392
-0.26%
-0.26%
-6.24%
$ 2.07M
$ 8.94M
8
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00173945
-0.09%
-0.01%
-7.87%
$ 1.80M
$ 94.57
9
Wrapped NCG
Wrapped NCG
WNCG
$ 0.00410996
0.00%
+0.02%
+0.03%
$ 1.58M
$ 16.88K
10
3ULL
3ULL
3ULL
$ 0.00006873
-0.04%
+4.05%
-0.36%
$ 993.79K
$ 151.22M
11
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00112302
0.00%
-0.00%
-3.60%
$ 985.13K
$ 1.71K
12
Draggin Karma Points
Draggin Karma Points
DKP
$ 0.00019699
-0.14%
-0.02%
+5.98%
$ 786.21K
$ 758.02
13
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01147584
+0.01%
+0.02%
-1.56%
$ 668.17K
$ 319.41
14
MetaCene
MetaCene
MAK
$ 0.0010071
+0.49%
+0.01%
-0.03%
$ 652.04K
$ 11.13K
15
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00144451
-0.01%
-0.00%
-6.74%
$ 539.72K
$ 1.49K
16
END
END
END
$ 0.00298736
0.00%
--
-2.95%
$ 388.88K
$ 22.46
17
Moonsama
Moonsama
SAMA
$ 0.00034444
0.00%
--
-1.26%
$ 344.44K
$ 51.67
18
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.00394856
0.00%
-0.59%
-59.38%
$ 193.35K
$ 31.19
19
Kindra by virtuals
Kindra by virtuals
KINDRA
$ 0.00017377
-0.13%
-0.01%
+4.00%
$ 173.77K
$ 528.64
20
Sekuya
Sekuya
SKYA
$ 0.0002852
+4.41%
+2.91%
-13.74%
$ 157.38K
$ 51.07M
21
World Of Claudecraft
World Of Claudecraft
WOC
$ 0.00015712
+0.16%
+0.09%
+0.22%
$ 156.69K
$ 6.75K
22
Bezoge Earth
Bezoge Earth
BEZOGE
$ 3.613E-12
0.00%
+0.40%
+0.78%
$ 143.05K
--
23
Avarik Saga
Avarik Saga
AVRK
$ 0.00057613
0.00%
--
-0.05%
$ 110.18K
$ 4.15
24
Domi
Domi
DOMI
$ 0.00022204
0.00%
-0.02%
+1.00%
$ 108.69K
$ 72.84
25
HermesWorld
HermesWorld
HERMESWORLD
$ 5.657E-5
-0.82%
+3.90%
-8.39%
$ 56.57K
--
26
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.00019405
+0.40%
--
-5.43%
$ 44.80K
$ 1.17
27
Gaia Everworld
Gaia Everworld
GAIA
$ 9.991E-5
0.00%
+0.60%
0.00%
$ 42.21K
--
28
Blink Galaxy
Blink Galaxy
GQ
$ 4.84E-6
-0.21%
+0.10%
-0.21%
$ 40.75K
--
29
DEEPSPACE
DEEPSPACE
DPS
$ 0.00051697
0.00%
--
0.00%
$ 37.88K
$ 1.12
30
MetaDOS
MetaDOS
SECOND
$ 3.27E-6
0.00%
0.00%
+0.62%
$ 32.27K
--
31
Space Nation Oikos
Space Nation Oikos
OIK
$ 9.216E-5
0.00%
+0.50%
+1.15%
$ 31.95K
--
32
SEKA
SEKA
SEKA
$ 3.146E-5
-0.57%
+0.80%
+0.64%
$ 31.46K
--
33
Metaverser
Metaverser
MTVT
$ 4.801E-5
0.00%
-15.90%
-0.68%
$ 22.39K
--
34
Valora
Valora
VALORA
$ 1.894E-5
-0.05%
-3.00%
-26.65%
$ 17.12K
--

سوالات متداول

توکن‌ های MMO چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های MMO به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 34 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $289.39M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن MMO چیست؟
در میان توکن‌ های دسته MMO که در MEXC رصد می‌شوند، توکن 3ULL با ثبت تغییر قیمتی 4.05% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن MMO در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 34 توکن از دسته MMO را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص MMO می‌توان به MON, BIGTIME, TLM اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته MMO چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های MMO در حال حاضر حدود $289.39M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش MMO، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.