قیمت امروز Cross The Ages

قیمت لحظه‌ ای Cross The Ages (CTA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CTA به USD برابر با $ 0 برای هر CTA می‌ باشد.

توکن Cross The Ages در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 127,039 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 499.04M CTA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CTA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.462556 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CTA طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -29.07% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 104.86 رسیده است.

اطلاعات بازار Cross The Ages (CTA)

ارزش بازار $ 127.04K$ 127.04K $ 127.04K حجم (24 ساعته) $ 104.86$ 104.86 $ 104.86 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 127.04K$ 127.04K $ 127.04K سرمایه در گردش 499.04M 499.04M 499.04M عرضه کل 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

ارزش بازار فعلی Cross The Ages برابر است با $ 127.04K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 104.86. عرضه در گردش CTA برابر است با 499.04M، و عرضه کل آن 500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 127.04K است.