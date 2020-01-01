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برترین توکن‌ های بازی‌های کارتی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش بازی‌های کارتی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8731
+0.02%
-1.62%
-3.63%
$ 151.33M
$ 64.58K
2
Echelon Prime
Echelon Prime
PRIME
$ 0.23897
-0.16%
+0.03%
-3.79%
$ 14.93M
$ 393.17K
3
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0015787
-0.08%
-0.14%
-1.69%
$ 10.76M
$ 47.16M
4
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02423
-0.46%
+8.90%
+13.00%
$ 10.39M
$ 2.42M
5
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00336504
-0.06%
0.00%
+8.81%
$ 4.47M
$ 1.70K
6
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.00424119
0.00%
--
+0.29%
$ 2.12M
$ 7.48
7
Anome
Anome
ANOME
$ 0.01768154
-1.35%
+0.04%
-0.14%
$ 530.21K
$ 335.41K
8
Unagi Token
Unagi Token
UNA
$ 0.00091019
-0.11%
+0.17%
+35.99%
$ 336.48K
$ 817.05
9
SolForge Fusion
SolForge Fusion
SFG
$ 0.00938405
+0.10%
-0.01%
-10.33%
$ 211.65K
$ 14.54
10
Hunny Finance
Hunny Finance
HUNNY
$ 0.00210279
0.00%
--
+4.56%
$ 177.38K
$ 1.10
11
Monsta Infinite
Monsta Infinite
MONI
$ 0.00062264
-0.04%
+0.14%
+9.69%
$ 137.31K
$ 1.25K
12
Cross The Ages
Cross The Ages
CTA
$ 0.00025408
+0.02%
+0.00%
-12.80%
$ 127.04K
$ 104.86
13
Operon Origins
Operon Origins
ORO
$ 0.00124768
0.00%
-0.00%
-13.06%
$ 116.55K
$ 4.87
14
Heroes of NFT
Heroes of NFT
HON
$ 0.00115718
0.00%
+0.02%
+1.31%
$ 114.10K
$ 5.79
15
Raini Studios Token
Raini Studios Token
RST
$ 0.00010215
0.00%
--
-20.39%
$ 57.72K
$ 302.09
16
X World Games
X World Games
XWG
$ 1.501E-5
+0.07%
+0.10%
+1.83%
$ 51.29K
--
17
W3GG
W3GG
W3GG
$ 0.00044591
0.00%
-0.00%
-20.83%
$ 46.37K
$ 89.92
18
DRAGONZ
DRAGONZ
DRAGONZ
$ 0.0002081
0.00%
--
-9.38%
$ 41.62K
$ 57.62
19
Defina Finance
Defina Finance
FINA
$ 0.00054445
-0.02%
+0.12%
+1.80%
$ 32.06K
$ 6.00K
20
XANA
XANA
XETA
$ 6.23E-6
0.00%
-48.40%
-47.07%
$ 30.69K
--
21
Must
Must
MUST
$ 0.286651
0.00%
+0.01%
-2.39%
$ 29.06K
$ 2.30
22
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0.00061547
+0.40%
+0.16%
-22.04%
$ 25.09K
$ 380.50
23
Spellfire
Spellfire
SPELLFIRE
$ 3.413E-5
+0.03%
-5.10%
-37.97%
$ 21.84K
--
24
Polker
Polker
PKR
$ 3.077E-5
0.00%
+1.40%
+1.38%
$ 21.62K
--
25
ORBIO
ORBIO
ORBIO
$ 4.37128E-7
0.00%
-0.30%
-2.13%
$ 18.88K
--
26
SENATE
SENATE
SENATE
$ 0.00010623
0.00%
-0.00%
-9.23%
$ 15.61K
$ 13.70
27
Legends of Elysium
Legends of Elysium
LOE
$ 0.00012688
0.00%
--
-2.34%
$ 13.87K
$ 5.48

سوالات متداول

توکن‌ های بازی‌های کارتی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های بازی‌های کارتی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 27 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $196.16M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن بازی‌های کارتی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته بازی‌های کارتی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن GODS با ثبت تغییر قیمتی 8.90% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن بازی‌های کارتی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 27 توکن از دسته بازی‌های کارتی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص بازی‌های کارتی می‌توان به AXS, PRIME, TLM اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته بازی‌های کارتی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های بازی‌های کارتی در حال حاضر حدود $196.16M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش بازی‌های کارتی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.