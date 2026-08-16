قیمت امروز Clown Pepe

قیمت لحظه‌ ای Clown Pepe (HONK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HONK به USD برابر با $ 0 برای هر HONK می‌ باشد.

توکن Clown Pepe در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 59,365 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 420.69B HONK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HONK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HONK طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -5.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Clown Pepe (HONK)

ارزش بازار $ 59.37K$ 59.37K $ 59.37K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 59.37K$ 59.37K $ 59.37K سرمایه در گردش 420.69B 420.69B 420.69B عرضه کل 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

ارزش بازار فعلی Clown Pepe برابر است با $ 59.37K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HONK برابر است با 420.69B، و عرضه کل آن 420690000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 59.37K است.