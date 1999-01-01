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برترین توکن‌ های تم قورباغه بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش تم قورباغه را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002651
+0.11%
+0.19%
-9.16%
$ 1.10B
$ 23.44B
2
APE and PEPE
APE and PEPE
APEPE
$ 0.0000009255
+0.09%
+0.34%
-1.34%
$ 194.23M
$ 188.78B
3
BOOK OF MEME
BOOK OF MEME
BOME
$ 0.000873
+0.11%
+10.64%
-0.38%
$ 60.10M
$ 152.76M
4
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0.0007969
-0.08%
+1.63%
-10.06%
$ 55.08M
$ 80.60M
5
Brett
Brett
BRETT
$ 0.00392824
-0.04%
+0.02%
-8.65%
$ 38.93M
$ 1.63M
6
HARRY
HARRY
HARRY
$ 0.014077
+0.49%
+7.56%
-11.76%
$ 14.10M
$ 4.73M
7
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.0702
+0.14%
+0.92%
-11.33%
$ 7.53M
$ 795.34K
8
PEP
PEP
PEP
$ 0.0000684
0.00%
+1.33%
+11.76%
$ 7.04M
$ 48.21M
9
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
$ 0.00001877
0.00%
-0.21%
-6.76%
$ 6.34M
$ 12.67M
10
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.006223
+0.90%
-8.99%
+11.85%
$ 6.30M
$ 15.03M
11
PepeFork
PepeFork
PORK
$ 1.3795E-8
+3.28%
-2.00%
-2.71%
$ 5.80M
--
12
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNE
GUA
$ 0.04084
+0.22%
-0.44%
+9.97%
$ 5.09M
$ 2.96M
13
Toby ToadGod
Toby ToadGod
TOBY
$ 1.0594E-8
+0.64%
-6.40%
+46.65%
$ 4.00M
--
14
Major
Major
MAJOR
$ 0.04758
-1.84%
+10.52%
+16.41%
$ 3.97M
$ 1.90M
15
FWOG
FWOG
FWOG
$ 0.004018
-0.47%
+0.27%
-9.33%
$ 3.92M
$ 16.07M
16
PURPLE PEPE
PURPLE PEPE
PURPE
$ 7.39E-6
+0.41%
-2.50%
-10.10%
$ 3.11M
--
17
Taboshi
Taboshi
TABOSHI
$ 29.18
-0.75%
+0.24%
+465.50%
$ 2.74M
$ 29.91K
18
LOXI
LOXI
LOXI
$ 0.00259813
+2.08%
-0.07%
+7.90%
$ 2.60M
$ 5.49K
19
PeiPei
PeiPei
PEIPEI
$ 0.000000005982
+0.60%
+2.53%
-0.56%
$ 2.52M
$ 1.19T
20
Froge
Froge
FROGE
$ 1.889E-9
-0.47%
+1.70%
-10.22%
$ 1.23M
--
21
Hoppy
Hoppy
HOPPY
$ 2.67E-6
-0.37%
0.00%
-2.20%
$ 1.12M
--
22
Wall Street Pepe
Wall Street Pepe
WEPE
$ 4.95E-6
-0.20%
+0.10%
-2.56%
$ 964.18K
--
23
Mind of Pepe
Mind of Pepe
MIND
$ 3.183E-5
-0.19%
+0.30%
-9.42%
$ 834.24K
--
24
BNB Frog Inu
BNB Frog Inu
BNBFROG
$ 0.0
--
-0.18%
--
$ 655.26K
$ 610.57
25
FRIC
FRIC
FRIC
$ 0.00059598
+0.11%
+0.02%
-5.14%
$ 595.93K
$ 1.51K
26
Frodo the Virtual Samurai
Frodo the Virtual Samurai
FROG
$ 8.727E-5
-0.06%
+0.80%
-0.51%
$ 436.35K
--
27
Trog
Trog
TROG
$ 9.25121E-7
-0.06%
+0.50%
-4.94%
$ 389.19K
--
28
Baby Pepe
Baby Pepe
BABYPEPE
$ 9.08466E-7
0.00%
+0.90%
-4.72%
$ 382.18K
--
29
Skull of Pepe Token
Skull of Pepe Token
SKOP
$ 0.00199922
+0.10%
+0.01%
-1.60%
$ 299.88K
$ 14.43K
30
HOOD PEPE
HOOD PEPE
HPEPE
$ 0.00028695
+0.01%
+0.17%
-21.60%
$ 279.11K
$ 6.44K
31
Pumpfun Pepe
Pumpfun Pepe
PFP
$ 0.00025521
+0.35%
+0.04%
-17.75%
$ 255.12K
$ 30.77K
32
Mystery
Mystery
MYSTERY
$ 5.72272E-10
-0.04%
-2.00%
-9.38%
$ 240.36K
--
33
Young Peezy AKA Pepe
Young Peezy AKA Pepe
PEEZY
$ 0.00023733
+0.06%
--
-1.49%
$ 237.33K
$ 141.97
34
pepe in a memes world
pepe in a memes world
PEW
$ 2.22485E-7
0.00%
-1.90%
-1.89%
$ 222.49K
--
35
Peezy
Peezy
PEEZY
$ 5.41087E-7
-0.01%
+0.90%
-9.04%
$ 172.31K
--
36
Virgen
Virgen
VIRGEN
$ 0.00015834
+0.51%
-0.02%
-4.34%
$ 158.34K
$ 508.36
37
Pepoclown
Pepoclown
HONK
$ 3.45453E-10
-0.66%
-4.00%
-21.22%
$ 145.33K
--
38
Strawberry In Bloom
Strawberry In Bloom
BERRY
$ 0.00032345
+0.06%
-0.01%
-6.57%
$ 136.03K
$ 26.52K
39
History of Pepe
History of Pepe
HOPE
$ 0.00012547
-0.02%
+0.02%
-4.21%
$ 125.50K
$ 411.72
40
BULL FROG
BULL FROG
BOA
$ 0.00060697
0.00%
0.00%
+0.28%
$ 122.88K
$ 1.81
41
Fefe
Fefe
FEFE
$ 0.00028647
+0.02%
--
-20.11%
$ 120.51K
$ 4.65K
42
Okayeg
Okayeg
OKAYEG
$ 2.56351E-7
-3.85%
-3.10%
-6.19%
$ 107.84K
--
43
Krex
Krex
KREX
$ 4.92E-6
0.00%
0.00%
-4.28%
$ 103.39K
--
44
Froggy
Froggy
FROG
$ 0.0001031
0.00%
-0.01%
-4.64%
$ 103.10K
$ 1.42K
45
Donald Toad Coin
Donald Toad Coin
DTC
$ 0.00142832
+0.46%
--
-5.86%
$ 98.55K
$ 5.23
46
Based Froc
Based Froc
FROC
$ 9.49816E-7
0.00%
+1.00%
-0.14%
$ 94.98K
--
47
Robinhood Pepe
Robinhood Pepe
REPE
$ 9.203E-5
-3.54%
-14.00%
-54.19%
$ 92.03K
--
48
JEJE
JEJE
JJ
$ 2.15785E-10
-0.06%
+0.50%
-3.86%
$ 90.78K
--
49
Kroak on Kaspa
Kroak on Kaspa
KROAK
$ 0.00013131
0.00%
+0.02%
-20.49%
$ 90.61K
$ 68.88
50
Yellow Pepe
Yellow Pepe
YEPE
$ 8.21E-5
-0.06%
+0.40%
+0.31%
$ 82.10K
--

سوالات متداول

توکن‌ های تم قورباغه چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های تم قورباغه به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 92 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.53B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن تم قورباغه چیست؟
در میان توکن‌ های دسته تم قورباغه که در MEXC رصد می‌شوند، توکن BOME با ثبت تغییر قیمتی 10.64% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن تم قورباغه در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 92 توکن از دسته تم قورباغه را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص تم قورباغه می‌توان به PEPE, APEPE, BOME اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته تم قورباغه چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های تم قورباغه در حال حاضر حدود $1.53B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش تم قورباغه، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.