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برترین توکن‌ های اکوسیستم Sonic بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Sonic را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.16M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,180.17
-0.02%
+0.29%
-2.68%
$ 7.36B
$ 1.24
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.53
-0.21%
+6.23%
+16.58%
$ 6.28B
$ 93.42K
4
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,068.96
+0.21%
+1.23%
-2.46%
$ 3.38B
$ 0.09
5
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,023.64
-0.03%
+0.00%
-1.50%
$ 864.04M
$ 21.32K
6
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,343
-0.08%
+0.00%
-2.73%
$ 649.41M
$ 267.18K
7
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 62,700
-0.07%
+0.01%
-3.73%
$ 530.34M
$ 48.83
8
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 62,998
+0.02%
+0.01%
-3.06%
$ 409.78M
$ 6.73K
9
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.315
0.00%
+1.23%
-3.38%
$ 224.70M
$ 115.66K
10
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,671
-0.06%
-0.00%
-2.70%
$ 186.94M
$ 582.01
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99975
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 113.38M
$ 1.50M
12
S
S
S
$ 0.02243
+0.27%
+1.54%
-5.13%
$ 64.48M
$ 2.97M
13
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,936
+0.16%
+0.01%
-2.74%
$ 61.96M
$ 71.86
14
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 58.05M
--
15
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.59M
$ 63.02K
16
USDP
USDP
USDP
$ 1.0003
0.00%
+0.03%
+0.31%
$ 31.97M
$ 5.80K
17
SODAX
SODAX
SODA
$ 0.01986782
-0.05%
+0.12%
-15.39%
$ 29.79M
$ 51.59K
18
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1555
-0.36%
-3.68%
-1.01%
$ 27.77M
$ 60.61K
19
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005086
+0.51%
+2.99%
-7.22%
$ 26.87M
$ 21.13M
20
Main Street USD
Main Street USD
MSUSD
$ 0.337528
0.00%
-0.00%
+6.31%
$ 25.27M
$ 996.18
21
Peapods Finance
Peapods Finance
PEAS
$ 1.83
0.00%
-0.00%
+1.10%
$ 18.19M
$ 26.60K
22
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.287753
-0.19%
+0.02%
-9.45%
$ 15.52M
$ 65.88K
23
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0.998454
0.00%
--
0.00%
$ 10.86M
--
24
Origin
Origin
OGN
$ 0.01626
-0.31%
+0.49%
-1.45%
$ 10.83M
$ 3.10M
25
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2404
+0.29%
+0.33%
-15.74%
$ 3.33M
$ 233.24K
26
YieldFi vyUSD
YieldFi vyUSD
VYUSD
$ 0.923628
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.07M
--
27
evaUSDT
evaUSDT
EVAUSDT
$ 0.997927
0.00%
0.00%
-0.08%
$ 2.93M
$ 3.93K
28
Beets Staked Sonic
Beets Staked Sonic
STS
$ 0.02415517
+0.02%
+0.02%
-6.40%
$ 2.57M
$ 1.86K
29
evaUSDC
evaUSDC
EVAUSDC
$ 1.002
0.00%
--
0.00%
$ 2.50M
$ 50.85
30
Foxify
Foxify
FOX
$ 0.222927
0.00%
+0.01%
+2.60%
$ 2.31M
$ 4.46
31
US Sonic Dollar
US Sonic Dollar
USSD
$ 1.002
-0.10%
+0.01%
-1.38%
$ 2.06M
$ 21.33K
32
Rings scUSD
Rings scUSD
SCUSD
$ 0.999227
0.00%
0.00%
-1.46%
$ 1.92M
$ 486.06
33
Rezerve Money
Rezerve Money
RZR
$ 0.525797
+0.05%
-0.00%
+0.14%
$ 772.48K
$ 327.38
34
Wagmi
Wagmi
WAGMI
$ 0.00032501
+0.04%
+0.01%
-7.28%
$ 604.13K
$ 12.46
35
Shadow
Shadow
SHADOW
$ 0.448198
0.00%
-0.01%
-8.11%
$ 439.19K
$ 4.05K
36
JACK
JACK
JACK
$ 0.0043505
-0.04%
+0.01%
+0.56%
$ 393.26K
$ 18.29
37
Silo Finance
Silo Finance
SILO
$ 0.00061742
0.00%
--
0.00%
$ 377.99K
$ 9.10
38
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.009
0.00%
+0.00%
+0.40%
$ 355.31K
$ 3.13
39
Beets
Beets
BEETS
$ 0.00130402
0.00%
--
0.00%
$ 338.09K
$ 85.78
40
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001597
+0.38%
+0.76%
-3.33%
$ 258.25K
$ 14.43M
41
DeFive
DeFive
FIVE
$ 0.00020105
-0.08%
+0.07%
-7.61%
$ 234.20K
$ 668.41
42
zkSwap Finance
zkSwap Finance
ZF
$ 0.00033417
-0.01%
+0.01%
-9.96%
$ 220.16K
$ 13.11K
43
Jefe
Jefe
JEFE
$ 0.02102312
-0.04%
+0.01%
-2.59%
$ 210.23K
$ 57.69
44
Long
Long
LONG
$ 2.3054E-7
0.00%
+0.80%
-1.85%
$ 181.39K
--
45
Paintswap
Paintswap
BRUSH
$ 0.0004259
+18.07%
+0.18%
-1.57%
$ 173.54K
$ 0.93
46
Origin Sonic
Origin Sonic
OS
$ 0.02245004
0.00%
+0.03%
-6.35%
$ 136.42K
$ 96.57
47
Eggs Finance
Eggs Finance
EGGS
$ 4.124E-5
0.00%
+0.20%
0.00%
$ 124.30K
--
48
Rings scBTC
Rings scBTC
SCBTC
$ 62,976
-0.03%
-0.07%
+1.02%
$ 113.36K
$ 1.37K
49
GOGGLES
GOGGLES
GOGLZ
$ 0.00281707
+0.01%
-0.13%
-30.00%
$ 107.82K
$ 3.51K
50
Equalizer on Sonic
Equalizer on Sonic
EQUAL
$ 0.068991
-0.09%
+0.05%
-13.49%
$ 97.70K
$ 84.60

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Sonic چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Sonic به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 72 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $95.30B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Sonic چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Sonic که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LUMOS با ثبت تغییر قیمتی 26.00% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Sonic در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 72 توکن از دسته اکوسیستم Sonic را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Sonic می‌توان به USDC, WBTC, LINK اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Sonic چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Sonic در حال حاضر حدود $95.30B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Sonic، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.