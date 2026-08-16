قیمت امروز US Sonic Dollar

قیمت لحظه‌ ای US Sonic Dollar (USSD) در حال حاضر برابر با $ 0.993219 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.36% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USSD به USD برابر با $ 0.993219 برای هر USSD می‌ باشد.

توکن US Sonic Dollar در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,038,163 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.05M USSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USSD در بازه‌ ای بین $ 0.98666 (حداقل) و $ 1.014 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.36 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.844912 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USSD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.49% و در هفت روز اخیر به میزان -0.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 23.05K رسیده است.

اطلاعات بازار US Sonic Dollar (USSD)

ارزش بازار $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M حجم (24 ساعته) $ 23.05K$ 23.05K $ 23.05K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M سرمایه در گردش 2.05M 2.05M 2.05M عرضه کل 2,052,078.232269537 2,052,078.232269537 2,052,078.232269537

ارزش بازار فعلی US Sonic Dollar برابر است با $ 2.04M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 23.05K. عرضه در گردش USSD برابر است با 2.05M، و عرضه کل آن 2052078.232269537 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.04M است.