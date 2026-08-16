قیمت امروز YieldFi vyUSD

قیمت لحظه‌ ای YieldFi vyUSD (VYUSD) در حال حاضر برابر با $ 0.923628 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VYUSD به USD برابر با $ 0.923628 برای هر VYUSD می‌ باشد.

توکن YieldFi vyUSD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,073,278 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.33M VYUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VYUSD در بازه‌ ای بین $ 0.923628 (حداقل) و $ 0.923628 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.923628 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.168327 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VYUSD طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار YieldFi vyUSD (VYUSD)

ارزش بازار $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M سرمایه در گردش 3.33M 3.33M 3.33M عرضه کل 3,327,397.66 3,327,397.66 3,327,397.66

ارزش بازار فعلی YieldFi vyUSD برابر است با $ 3.07M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش VYUSD برابر است با 3.33M، و عرضه کل آن 3327397.66 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.07M است.