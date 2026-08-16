قیمت امروز zkSwap Finance

قیمت لحظه‌ ای zkSwap Finance (ZF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZF به USD برابر با $ 0 برای هر ZF می‌ باشد.

توکن zkSwap Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 219,664 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 658.83M ZF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZF در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.08972 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZF طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -10.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 11.94K رسیده است.

اطلاعات بازار zkSwap Finance (ZF)

ارزش بازار $ 219.66K$ 219.66K $ 219.66K حجم (24 ساعته) $ 11.94K$ 11.94K $ 11.94K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 333.42K$ 333.42K $ 333.42K سرمایه در گردش 658.83M 658.83M 658.83M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی zkSwap Finance برابر است با $ 219.66K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 11.94K. عرضه در گردش ZF برابر است با 658.83M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 333.42K است.