قیمت امروز Rezerve Money

قیمت لحظه‌ ای Rezerve Money (RZR) در حال حاضر برابر با $ 0.5063 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.83% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RZR به USD برابر با $ 0.5063 برای هر RZR می‌ باشد.

توکن Rezerve Money در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 743,518 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.47M RZR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RZR در بازه‌ ای بین $ 0.506016 (حداقل) و $ 0.530487 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 16.2 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.15524 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RZR طی یک ساعت گذشته به میزان -1.06% و در هفت روز اخیر به میزان -18.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 218.40 رسیده است.

اطلاعات بازار Rezerve Money (RZR)

ارزش بازار $ 743.52K$ 743.52K $ 743.52K حجم (24 ساعته) $ 218.40$ 218.40 $ 218.40 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 743.52K$ 743.52K $ 743.52K سرمایه در گردش 1.47M 1.47M 1.47M عرضه کل 1,469,159.625462227 1,469,159.625462227 1,469,159.625462227

ارزش بازار فعلی Rezerve Money برابر است با $ 743.52K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 218.40. عرضه در گردش RZR برابر است با 1.47M، و عرضه کل آن 1469159.625462227 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 743.52K است.