قیمت امروز SODAX

قیمت لحظه‌ ای SODAX (SODA) در حال حاضر برابر با $ 0.01836365 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.87% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SODA به USD برابر با $ 0.01836365 برای هر SODA می‌ باشد.

توکن SODAX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 27,539,015 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.08B SODA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SODA در بازه‌ ای بین $ 0.01800608 (حداقل) و $ 0.02017781 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.096354 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01737526 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SODA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.43% و در هفت روز اخیر به میزان -21.80% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 53.95K رسیده است.

اطلاعات بازار SODAX (SODA)

ارزش بازار $ 27.54M$ 27.54M $ 27.54M حجم (24 ساعته) $ 53.95K$ 53.95K $ 53.95K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27.54M$ 27.54M $ 27.54M سرمایه در گردش 1.08B 1.08B 1.08B عرضه کل 1,499,643,332.513305 1,499,643,332.513305 1,499,643,332.513305

ارزش بازار فعلی SODAX برابر است با $ 27.54M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 53.95K. عرضه در گردش SODA برابر است با 1.08B، و عرضه کل آن 1499643332.513305 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.54M است.