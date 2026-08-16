قیمت امروز GOGGLES

قیمت لحظه‌ ای GOGGLES (GOGLZ) در حال حاضر برابر با $ 0.00296037 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GOGLZ به USD برابر با $ 0.00296037 برای هر GOGLZ می‌ باشد.

توکن GOGGLES در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 113,257 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 38.27M GOGLZ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GOGLZ در بازه‌ ای بین $ 0.00243939 (حداقل) و $ 0.00331606 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.65372 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GOGLZ طی یک ساعت گذشته به میزان +5.09% و در هفت روز اخیر به میزان -17.52% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.63K رسیده است.

اطلاعات بازار GOGGLES (GOGLZ)

ارزش بازار $ 113.26K$ 113.26K $ 113.26K حجم (24 ساعته) $ 3.63K$ 3.63K $ 3.63K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 113.26K$ 113.26K $ 113.26K سرمایه در گردش 38.27M 38.27M 38.27M عرضه کل 38,274,418.263925 38,274,418.263925 38,274,418.263925

ارزش بازار فعلی GOGGLES برابر است با $ 113.26K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.63K. عرضه در گردش GOGLZ برابر است با 38.27M، و عرضه کل آن 38274418.263925 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 113.26K است.