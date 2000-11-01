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برترین توکن‌ های اکوسیستم Optimism بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Optimism را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.16M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,174.35
-0.02%
+0.29%
-2.68%
$ 7.36B
$ 1.24
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.581
-0.21%
+6.23%
+16.58%
$ 6.28B
$ 93.42K
4
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.73B
$ 588.80K
5
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,882.62
+0.05%
+0.00%
-1.37%
$ 4.54B
--
6
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
+0.01%
0.00%
+0.02%
$ 4.49B
$ 219.84K
7
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998889
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 4.06B
$ 53.25M
8
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,068.96
+0.21%
+1.23%
-2.46%
$ 3.38B
$ 0.09
9
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
10
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.25
+0.06%
+1.40%
-18.84%
$ 2.02B
$ 97.98K
11
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.41B
$ 3.97M
12
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.57
+0.02%
+0.57%
-4.27%
$ 1.34B
$ 698.57
13
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3492
+0.31%
+3.12%
+11.76%
$ 1.19B
$ 1.09M
14
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 63,293
0.00%
--
-3.85%
$ 883.33M
$ 153.94
15
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,023.64
-0.03%
+0.00%
-1.50%
$ 864.04M
$ 21.32K
16
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08441
+0.11%
+0.14%
-2.26%
$ 784.86M
$ 1.70M
17
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,196.94
0.00%
+0.00%
-1.65%
$ 703.46M
$ 878.14K
18
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9991
+0.01%
0.00%
+0.23%
$ 494.07M
$ 7.56K
19
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
0.00%
0.00%
$ 468.83M
$ 7.30M
20
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 63,005
-0.02%
+0.00%
-2.82%
$ 461.71M
$ 219.75K
21
Curve
Curve
CRV
$ 0.2412
+0.04%
+0.92%
+1.56%
$ 365.53M
$ 1.49M
22
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,141.34
-0.05%
+0.00%
-1.35%
$ 352.94M
$ 4.72M
23
Wrapped HYPE
Wrapped HYPE
WHYPE
$ 57.01
-0.05%
+0.02%
+5.69%
$ 334.68M
$ 28.84M
24
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,063
-0.02%
+0.00%
-2.65%
$ 283.50M
$ 290.84K
25
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.44
0.00%
-0.01%
-1.76%
$ 275.60M
$ 277.23K
26
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.7825
-0.44%
-1.17%
-6.63%
$ 268.83M
$ 324.87K
27
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3007
+0.37%
+2.21%
+6.81%
$ 253.86M
$ 339.95K
28
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.313
0.00%
+1.23%
-3.38%
$ 224.70M
$ 115.66K
29
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998566
-0.04%
0.00%
-0.09%
$ 212.94M
$ 2.13M
30
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,671
-0.06%
-0.00%
-2.70%
$ 186.94M
$ 582.01
31
OP
OP
OP
$ 0.08561
+0.18%
-0.50%
-2.77%
$ 184.41M
$ 496.11K
32
Savings Dai
Savings Dai
SDAI
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 167.35M
$ 140.02K
33
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08269
+0.13%
-0.42%
-1.73%
$ 116.71M
$ 700.16K
34
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,877.71
-0.09%
+0.00%
-1.55%
$ 116.49M
$ 120.53K
35
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99975
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 113.38M
$ 1.50M
36
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1453
-0.07%
+1.12%
+7.10%
$ 95.71M
$ 380.28K
37
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,185.14
0.00%
+0.01%
-0.62%
$ 81.35M
$ 112.25
38
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,951.6
-0.34%
+0.99%
-5.01%
$ 69.78M
$ 30.03
39
SNX
SNX
SNX
$ 0.1992
-0.15%
+1.27%
-4.72%
$ 68.80M
$ 314.31K
40
Derive
Derive
DRV
$ 0.0923
-0.12%
-0.30%
-4.52%
$ 68.20M
$ 579.11K
41
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006183
0.00%
-0.18%
-4.00%
$ 61.76M
$ 95.82M
42
VELO
VELO
VELO
$ 0.003084
+0.16%
-3.63%
-7.42%
$ 54.17M
$ 6.80M
43
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.996768
-0.01%
0.00%
+0.05%
$ 52.97M
$ 519.53K
44
Hex Trust Wrapped XRP
Hex Trust Wrapped XRP
WXRP
$ 1.003
-0.10%
+0.01%
-2.43%
$ 50.16M
$ 12.52K
45
Venus
Venus
XVS
$ 2.6875
-0.03%
+1.39%
-3.78%
$ 43.92M
$ 20.73K
46
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03703
-0.38%
-2.42%
-5.77%
$ 43.48M
$ 54.98M
47
$ 0.03586
0.00%
+0.53%
-3.11%
$ 42.56M
$ 12.13K
48
Midas Fasanara Global Open
Midas Fasanara Global Open
MGLO
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 40.28M
--
49
Threshold
Threshold
T
$ 0.003397
+0.09%
+0.50%
-6.99%
$ 37.85M
$ 16.00M
50
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.22
-0.15%
+0.00%
-3.78%
$ 37.05M
$ 40.58M

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Optimism چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Optimism به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 164 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $128.14B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Optimism چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Optimism که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.23% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Optimism در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 164 توکن از دسته اکوسیستم Optimism را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Optimism می‌توان به USDC, WBTC, LINK اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Optimism چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Optimism در حال حاضر حدود $128.14B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Optimism، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.