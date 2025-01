Kraken Wrapped BTCKBTC چیست

kBTC is a fully backed, cross-network-compatible ERC-20 token. Each kBTC token is fully backed 1:1 by an equivalent amount of Bitcoin and held securely in Kraken’s custody. Clients can verify this for themselves at any time by inspecting our reserves onchain.

منبع Kraken Wrapped BTC (KBTC) وب سایت رسمی