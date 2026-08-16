قیمت امروز Hex Trust Wrapped XRP

قیمت لحظه‌ ای Hex Trust Wrapped XRP (WXRP) در حال حاضر برابر با $ 1.001 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WXRP به USD برابر با $ 1.001 برای هر WXRP می‌ باشد.

توکن Hex Trust Wrapped XRP در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 50,046,619 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 50.00M WXRP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WXRP در بازه‌ ای بین $ 0.995734 (حداقل) و $ 1.007 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.55 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.977583 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WXRP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.32% و در هفت روز اخیر به میزان -3.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 23.42K رسیده است.

اطلاعات بازار Hex Trust Wrapped XRP (WXRP)

ارزش بازار $ 50.05M$ 50.05M $ 50.05M حجم (24 ساعته) $ 23.42K$ 23.42K $ 23.42K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 50.05M$ 50.05M $ 50.05M سرمایه در گردش 50.00M 50.00M 50.00M عرضه کل 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

ارزش بازار فعلی Hex Trust Wrapped XRP برابر است با $ 50.05M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 23.42K. عرضه در گردش WXRP برابر است با 50.00M، و عرضه کل آن 50000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 50.05M است.