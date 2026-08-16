قیمت امروز Midas Fasanara Global Open

قیمت لحظه‌ ای Midas Fasanara Global Open (MGLO) در حال حاضر برابر با $ 1.0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MGLO به USD برابر با $ 1.0 برای هر MGLO می‌ باشد.

توکن Midas Fasanara Global Open در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 40,282,614 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 40.28M MGLO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MGLO در بازه‌ ای بین $ 1.0 (حداقل) و $ 1.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MGLO طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Midas Fasanara Global Open (MGLO)

ارزش بازار $ 40.28M$ 40.28M $ 40.28M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 40.28M$ 40.28M $ 40.28M سرمایه در گردش 40.28M 40.28M 40.28M عرضه کل 40,282,613.51699027 40,282,613.51699027 40,282,613.51699027

ارزش بازار فعلی Midas Fasanara Global Open برابر است با $ 40.28M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش MGLO برابر است با 40.28M، و عرضه کل آن 40282613.51699027 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 40.28M است.