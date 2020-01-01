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برترین توکن‌ های شناسه غیرمتمرکز (DID) بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش شناسه غیرمتمرکز (DID) را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0,3497
-0,11%
+3,57%
+10,52%
$ 1,19B
$ 1,10M
2
ENS
ENS
ENS
$ 4,066
+0,22%
+0,92%
-5,27%
$ 164,18M
$ 13,18K
3
Swop
Swop
SWOP
$ 0,00629617
0,00%
0,00%
-0,07%
$ 62,96M
$ 2,80
4
BAS
BAS
BAS
$ 0,025293
-1,50%
+0,50%
-6,07%
$ 62,88M
$ 2,72M
5
Billions
Billions
BILL
$ 0,02122
-0,14%
-1,39%
-15,02%
$ 51,50M
$ 4,88M
6
Concordium
Concordium
CCD
$ 0,003467
-0,03%
+0,12%
+6,18%
$ 43,77M
$ 27,13M
7
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0,02978
0,00%
+0,98%
+2,16%
$ 41,67M
$ 2,71M
8
Gravity
Gravity
G
$ 0,003779
+0,08%
+1,72%
+4,86%
$ 40,96M
$ 21,66M
9
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0,007495
+0,32%
+0,87%
-2,55%
$ 31,83M
$ 7,67M
10
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0,005092
+1,25%
+3,60%
-7,02%
$ 26,83M
$ 20,76M
11
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0,3015
+1,10%
+2,58%
-4,99%
$ 21,24M
$ 186,93K
12
Civic
Civic
CVC
$ 0,01734699
+0,36%
+0,02%
-9,11%
$ 17,35M
$ 824,94K
13
Metadium
Metadium
META
$ 0,00643359
0,00%
+0,02%
-3,68%
$ 11,20M
$ 31,73K
14
MetaMUI
MetaMUI
MMUI
$ 0,02218009
0,00%
0,00%
-0,48%
$ 10,56M
$ 567,79K
15
LUKSO
LUKSO
LYX
$ 0,2026
-0,15%
-2,73%
-6,06%
$ 6,20M
$ 122,17K
16
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0,035
0,00%
-11,84%
+5,11%
$ 5,78M
$ 156,25K
17
Layer3
Layer3
L3
$ 0,004044
-0,64%
+0,45%
-12,02%
$ 4,98M
$ 13,69M
18
SuiNS
SuiNS
NS
$ 0,01076
0,00%
+0,28%
-10,13%
$ 3,21M
$ 6,45M
19
PoP Planet
PoP Planet
P
$ 0,01970158
+0,01%
+0,15%
+71,83%
$ 2,76M
$ 270,25K
20
Lifeform
Lifeform
LFT
$ 0,00399521
0,00%
--
0,00%
$ 2,46M
$ 846,76
21
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0,001719
-0,12%
-3,08%
-24,19%
$ 1,54M
$ 51,15M
22
IdOS
IdOS
IDOS
$ 0,00540102
-1,43%
+0,05%
+21,39%
$ 1,53M
$ 151,78K
23
Solana Name Service
Solana Name Service
SNS
$ 0,00052378
+0,05%
+0,01%
+24,75%
$ 1,31M
$ 213,32
24
$ 0,001335
-0,30%
+2,29%
-7,26%
$ 861,58K
$ 25,06M
25
ORCIB
ORCIB
PALMO
$ 0,00032819
-0,05%
-0,01%
+3,30%
$ 861,51K
$ 825,54
26
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0,00072233
+3,86%
-0,23%
-30,04%
$ 722,45K
$ 38,42K
27
AVC
AVC
AVC
$ 0,00012499
0,00%
+0,03%
-3,57%
$ 443,92K
$ 13,21K
28
myDid
myDid
SYL
$ 0,00005514
+0,09%
+4,36%
+28,16%
$ 425,61K
$ 395,19M
29
DecideAI
DecideAI
DCD
$ 0,00068349
-0,18%
+0,00%
+3,19%
$ 397,30K
$ 17,81
30
PureFi
PureFi
UFI
$ 0,00360854
+1,68%
0,00%
+0,10%
$ 337,28K
$ 87,89
31
Humanode
Humanode
HMND
$ 0,001353
+1,73%
-0,95%
-3,85%
$ 306,10K
$ 21,55M
32
OneID
OneID
ONEID
$ 0,00047337
0,00%
--
0,00%
$ 236,69K
$ 2,65
33
Solana ID
Solana ID
SOLID
$ 0,0002573
+0,09%
+0,01%
-3,45%
$ 191,31K
$ 7,18
34
Black Mirror
Black Mirror
MIRROR
$ 0,00017261
0,00%
--
+0,32%
$ 172,61K
$ 2,65
35
BaaSid
BaaSid
BAAS
$ 1,717E-5
0,00%
-1,30%
-2,99%
$ 171,71K
--
36
Taraxa Coin
Taraxa Coin
TARA
$ 0,00002504
0,00%
-4,54%
+3,13%
$ 153,01K
$ 2,19B
37
Idena
Idena
IDNA
$ 0,00111354
-0,02%
+0,02%
-1,49%
$ 110,06K
$ 12,92K
38
AllDomains Name Service
AllDomains Name Service
ADNS
$ 2,08E-5
0,00%
+0,70%
-0,43%
$ 103,99K
--
39
Helixa Cred
Helixa Cred
CRED
$ 9,04139E-7
-0,23%
-1,50%
-3,64%
$ 90,41K
--
40
Wrapped G
Wrapped G
WG
$ 0,00375856
0,00%
+0,04%
+4,44%
$ 88,85K
$ 582,20
41
Hypersign Identity
Hypersign Identity
HID
$ 0,00246787
0,00%
--
0,00%
$ 83,91K
$ 2,15
42
Talent Protocol
Talent Protocol
TALENT
$ 0,00019032
-0,16%
-0,00%
-3,28%
$ 52,02K
$ 1,88
43
SelfKey
SelfKey
KEY
$ 6,21E-6
0,00%
+2,50%
-31,76%
$ 37,23K
--
44
Sonic Name Service
Sonic Name Service
SNS
$ 0,00060867
+0,47%
+0,01%
-5,39%
$ 31,32K
$ 62,71
45
Clawvatar
Clawvatar
CLAWVATAR
$ 2,88599E-7
-0,12%
-2,50%
+0,10%
$ 28,86K
--
46
Base Identity
Base Identity
BASEID
$ 2,13501E-7
0,00%
-1,60%
-1,26%
$ 21,35K
--
47
Verida Token
Verida Token
VDA
$ 4,975E-5
0,00%
-1,30%
0,00%
$ 17,52K
--
48
KGEN
KGEN
KGEN
$ 0,1741
-0,23%
-3,41%
-11,51%
--
$ 479,09K
49
ForU AI
ForU AI
FORU
$ 0,00869
0,00%
+0,93%
+1,04%
--
$ 6,93M
50
JMDT
JMDT
JMDT
$ 1,124
-0,30%
+46,73%
-8,68%
--
$ 481,90K

سوالات متداول

توکن‌ های شناسه غیرمتمرکز (DID) چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های شناسه غیرمتمرکز (DID) به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 51 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.82B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن شناسه غیرمتمرکز (DID) چیست؟
در میان توکن‌ های دسته شناسه غیرمتمرکز (DID) که در MEXC رصد می‌شوند، توکن JMDT با ثبت تغییر قیمتی 46.73% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن شناسه غیرمتمرکز (DID) در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 51 توکن از دسته شناسه غیرمتمرکز (DID) را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص شناسه غیرمتمرکز (DID) می‌توان به WLD, ENS, SWOP اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته شناسه غیرمتمرکز (DID) چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های شناسه غیرمتمرکز (DID) در حال حاضر حدود $1.82B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش شناسه غیرمتمرکز (DID)، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.