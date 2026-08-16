قیمت امروز MetaMUI

قیمت لحظه‌ ای MetaMUI (MMUI) در حال حاضر برابر با $ 0.02218162 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MMUI به USD برابر با $ 0.02218162 برای هر MMUI می‌ باشد.

توکن MetaMUI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,556,228 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 475.90M MMUI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MMUI در بازه‌ ای بین $ 0.02208028 (حداقل) و $ 0.0221821 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.935688 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00998802 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MMUI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 567.65K رسیده است.

اطلاعات بازار MetaMUI (MMUI)

ارزش بازار $ 10.56M$ 10.56M $ 10.56M حجم (24 ساعته) $ 567.65K$ 567.65K $ 567.65K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.75M$ 17.75M $ 17.75M سرمایه در گردش 475.90M 475.90M 475.90M عرضه کل 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

ارزش بازار فعلی MetaMUI برابر است با $ 10.56M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 567.65K. عرضه در گردش MMUI برابر است با 475.90M، و عرضه کل آن 800000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.75M است.