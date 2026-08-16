قیمت امروز PoP Planet

قیمت لحظه‌ ای PoP Planet (P) در حال حاضر برابر با $ 0.02076736 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 19.83% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی P به USD برابر با $ 0.02076736 برای هر P می‌ باشد.

توکن PoP Planet در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,920,428 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 140.00M P می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، P در بازه‌ ای بین $ 0.01697065 (حداقل) و $ 0.02070921 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.730507 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00697353 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز P طی یک ساعت گذشته به میزان +3.91% و در هفت روز اخیر به میزان +81.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 370.48K رسیده است.

اطلاعات بازار PoP Planet (P)

ارزش بازار $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M حجم (24 ساعته) $ 370.48K$ 370.48K $ 370.48K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.86M$ 20.86M $ 20.86M سرمایه در گردش 140.00M 140.00M 140.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی PoP Planet برابر است با $ 2.92M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 370.48K. عرضه در گردش P برابر است با 140.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.86M است.