قیمت امروز Talent Protocol

قیمت لحظه‌ ای Talent Protocol (TALENT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TALENT به USD برابر با $ 0 برای هر TALENT می‌ باشد.

توکن Talent Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 51,977 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 273.33M TALENT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TALENT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.151579 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TALENT طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -2.32% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.88 رسیده است.

اطلاعات بازار Talent Protocol (TALENT)

ارزش بازار $ 51.98K$ 51.98K $ 51.98K حجم (24 ساعته) $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 111.51K$ 111.51K $ 111.51K سرمایه در گردش 273.33M 273.33M 273.33M عرضه کل 586,389,788.7172114 586,389,788.7172114 586,389,788.7172114

ارزش بازار فعلی Talent Protocol برابر است با $ 51.98K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.88. عرضه در گردش TALENT برابر است با 273.33M، و عرضه کل آن 586389788.7172114 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 111.51K است.