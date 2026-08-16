قیمت امروز Solana Name Service

قیمت لحظه‌ ای Solana Name Service (SNS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.30% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SNS به USD برابر با $ 0 برای هر SNS می‌ باشد.

توکن Solana Name Service در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,396,427 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.50B SNS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SNS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00347868 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SNS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.16% و در هفت روز اخیر به میزان +23.36% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 752.54 رسیده است.

اطلاعات بازار Solana Name Service (SNS)

ارزش بازار $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M حجم (24 ساعته) $ 752.54$ 752.54 $ 752.54 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.59M$ 5.59M $ 5.59M سرمایه در گردش 2.50B 2.50B 2.50B عرضه کل 9,999,801,734.55306 9,999,801,734.55306 9,999,801,734.55306

ارزش بازار فعلی Solana Name Service برابر است با $ 1.40M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 752.54. عرضه در گردش SNS برابر است با 2.50B، و عرضه کل آن 9999801734.55306 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.59M است.