قیمت امروز Helixa Cred

قیمت لحظه‌ ای Helixa Cred (CRED) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CRED به USD برابر با $ 0 برای هر CRED می‌ باشد.

توکن Helixa Cred در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 90,287 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B CRED می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CRED در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CRED طی یک ساعت گذشته به میزان -0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -5.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Helixa Cred (CRED)

ارزش بازار $ 90.29K$ 90.29K $ 90.29K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 90.29K$ 90.29K $ 90.29K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Helixa Cred برابر است با $ 90.29K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CRED برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 90.29K است.