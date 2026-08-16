قیمت امروز Sonic Name Service

قیمت لحظه‌ ای Sonic Name Service (SNS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.92% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SNS به USD برابر با $ 0 برای هر SNS می‌ باشد.

توکن Sonic Name Service در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 31,544 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 51.46M SNS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SNS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.095227 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SNS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -4.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 111.51 رسیده است.

اطلاعات بازار Sonic Name Service (SNS)

ارزش بازار $ 31.54K$ 31.54K $ 31.54K حجم (24 ساعته) $ 111.51$ 111.51 $ 111.51 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 59.84K$ 59.84K $ 59.84K سرمایه در گردش 51.46M 51.46M 51.46M عرضه کل 97,619,530.0 97,619,530.0 97,619,530.0

ارزش بازار فعلی Sonic Name Service برابر است با $ 31.54K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 111.51. عرضه در گردش SNS برابر است با 51.46M، و عرضه کل آن 97619530.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 59.84K است.