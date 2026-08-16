قیمت امروز IdOS

قیمت لحظه‌ ای IdOS (IDOS) در حال حاضر برابر با $ 0.00571991 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 11.71% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IDOS به USD برابر با $ 0.00571991 برای هر IDOS می‌ باشد.

توکن IdOS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,628,173 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 283.73M IDOS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IDOS در بازه‌ ای بین $ 0.00505123 (حداقل) و $ 0.00641096 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04023862 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00417912 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IDOS طی یک ساعت گذشته به میزان +4.11% و در هفت روز اخیر به میزان +34.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 153.26K رسیده است.

اطلاعات بازار IdOS (IDOS)

ارزش بازار $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M حجم (24 ساعته) $ 153.26K$ 153.26K $ 153.26K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.74M$ 5.74M $ 5.74M سرمایه در گردش 283.73M 283.73M 283.73M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی IdOS برابر است با $ 1.63M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 153.26K. عرضه در گردش IDOS برابر است با 283.73M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.74M است.