قیمت امروز Black Mirror

قیمت لحظه‌ ای Black Mirror (MIRROR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MIRROR به USD برابر با $ 0 برای هر MIRROR می‌ باشد.

توکن Black Mirror در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 172,614 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 187.79M MIRROR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MIRROR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.084403 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MIRROR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.65 رسیده است.

اطلاعات بازار Black Mirror (MIRROR)

ارزش بازار $ 172.61K$ 172.61K $ 172.61K حجم (24 ساعته) $ 2.65$ 2.65 $ 2.65 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 172.61K$ 172.61K $ 172.61K سرمایه در گردش 187.79M 187.79M 187.79M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Black Mirror برابر است با $ 172.61K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.65. عرضه در گردش MIRROR برابر است با 187.79M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 172.61K است.