ORCIBPALMO چیست

ORCIB (PALMO) is the community utility token of the ORCIB Ecosystem, developed on the Solana blockchain. Originally introduced as a meme token inspired by the human palm, it has evolved into a native token supporting decentralized identity, creative rights, and governance. The project's vision is to redefine digital ownership and participation by combining blockchain technology with creativity and community-driven innovation. With transparent tokenomics and active community involvement, ORCIB (PALMO) provides the foundation for building a sustainable and inclusive decentralized ecosystem.

توکنومیکس ORCIB (PALMO)

درک، توکنومیکس ORCIB (PALMO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PALMO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ORCIB (PALMO) امروز ORCIB (PALMO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PALMO به واحد USD برابر است با 0.0246094 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PALMO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0246094 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PALMO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ORCIB چقدر است؟ ارزش بازار PALMO برابر است با $ 62.04M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PALMO چقدر است؟ عرضه در گردش PALMO برابر است با 2.52B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PALMO چقدر بوده است؟ PALMO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.043821 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PALMO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PALMO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.02297041 USD رسید. حجم معاملات PALMO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PALMO برابر است با -- USD . آیا PALMO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PALMO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PALMO مراجعه کنید.

