قیمت امروز AllDomains Name Service

قیمت لحظه‌ ای AllDomains Name Service (ADNS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ADNS به USD برابر با $ 0 برای هر ADNS می‌ باشد.

توکن AllDomains Name Service در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 103,993 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.00B ADNS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ADNS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ADNS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار AllDomains Name Service (ADNS)

ارزش بازار $ 103.99K$ 103.99K $ 103.99K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 103.99K$ 103.99K $ 103.99K سرمایه در گردش 5.00B 5.00B 5.00B عرضه کل 4,999,507,776.324241 4,999,507,776.324241 4,999,507,776.324241

ارزش بازار فعلی AllDomains Name Service برابر است با $ 103.99K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ADNS برابر است با 5.00B، و عرضه کل آن 4999507776.324241 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 103.99K است.