قیمت لحظه‌ ای Staked USDai امروز برابر است با 1.053 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SUSDAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SUSDAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Staked USDai امروز برابر است با 1.053 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SUSDAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SUSDAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره SUSDAI

اطلاعات قیمت SUSDAI

وب‌سایت رسمی SUSDAI

توکنومیکس SUSDAI

پیش‌بینی قیمت SUSDAI

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Staked USDai

قیمت Staked USDai (SUSDAI)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SUSDAI به USD:

$1.053
$1.053$1.053
+0.30%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Staked USDai (SUSDAI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:49:09 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Staked USDai (SUSDAI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.053
$ 1.053$ 1.053
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.053
$ 1.053$ 1.053

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 0.796061
$ 0.796061$ 0.796061

-0.06%

+0.38%

+0.57%

+0.57%

قیمت لحظه‌ ای Staked USDai (SUSDAI) برابر است با $1.053. در 24 ساعت گذشته، SUSDAI در بازه قیمتی حداقل $ 1.047 تا حداکثر $ 1.053 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SUSDAI برابر با $ 1.19 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.796061 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SUSDAI در یک ساعت گذشته -0.06%، در 24 ساعت گذشته +0.38% و در 7 روز گذشته +0.57% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Staked USDai (SUSDAI)

$ 145.07M
$ 145.07M$ 145.07M

--
----

$ 145.07M
$ 145.07M$ 145.07M

137.80M
137.80M 137.80M

137,800,239.4968378
137,800,239.4968378 137,800,239.4968378

ارزش بازار فعلی Staked USDai برابر است با $ 145.07M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SUSDAI برابر است با 137.80M، و عرضه کل آن 137800239.4968378 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 145.07M است.

تاریخچه قیمت Staked USDai (SUSDAI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Staked USDai به USD به میزان $ +0.00399731 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Staked USDai به USD به میزان $ -0.0037368864 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Staked USDai به USD به میزان $ +0.0234788463 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Staked USDai به USD به میزان $ +0.0206277698030185 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00399731+0.38%
30 روز$ -0.0037368864-0.35%
60 روز$ +0.0234788463+2.23%
90 روز$ +0.0206277698030185+2.00%

Staked USDaiSUSDAI چیست

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg.

USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Staked USDai (SUSDAI)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Staked USDai (USD)

ارزش Staked USDai (SUSDAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Staked USDai (SUSDAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Staked USDai را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Staked USDai را بررسی کنید!

SUSDAI به ارزهای محلی

توکنومیکس Staked USDai (SUSDAI)

درک، توکنومیکس Staked USDai (SUSDAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SUSDAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Staked USDai (SUSDAI)

امروز Staked USDai (SUSDAI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SUSDAI به واحد USD برابر است با 1.053 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SUSDAI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SUSDAI نسبت به USD برابر است با $ 1.053. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Staked USDai چقدر است؟
ارزش بازار SUSDAI برابر است با $ 145.07M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SUSDAI چقدر است؟
عرضه در گردش SUSDAI برابر است با 137.80M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SUSDAI چقدر بوده است؟
SUSDAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.19 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SUSDAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SUSDAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.796061 USD رسید.
حجم معاملات SUSDAI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SUSDAI برابر است با -- USD.
آیا SUSDAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SUSDAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SUSDAI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:49:09 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Staked USDai (SUSDAI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,779.86
$113,779.86$113,779.86

-1.03%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,088.48
$4,088.48$4,088.48

-2.02%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05564
$0.05564$0.05564

-0.12%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.90
$200.90$200.90

+0.39%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1659
$4.1659$4.1659

-19.67%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,088.48
$4,088.48$4,088.48

-2.02%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,779.86
$113,779.86$113,779.86

-1.03%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.90
$200.90$200.90

+0.39%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6301
$2.6301$2.6301

-1.17%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,135.49
$1,135.49$1,135.49

-0.71%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001000
$0.001000$0.001000

+66.66%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001450
$0.0000000000000001450$0.0000000000000001450

+1,230.27%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000387
$0.0000000000387$0.0000000000387

+279.41%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1640
$0.1640$0.1640

+228.00%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04783
$0.04783$0.04783

+139.15%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01953
$0.01953$0.01953

+95.30%