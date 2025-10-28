Staked USDaiSUSDAI چیست

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg. USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

منبع Staked USDai (SUSDAI) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Staked USDai (USD)

ارزش Staked USDai (SUSDAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Staked USDai (SUSDAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Staked USDai را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Staked USDai را بررسی کنید!

SUSDAI به ارزهای محلی

توکنومیکس Staked USDai (SUSDAI)

درک، توکنومیکس Staked USDai (SUSDAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SUSDAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Staked USDai (SUSDAI) امروز Staked USDai (SUSDAI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SUSDAI به واحد USD برابر است با 1.053 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SUSDAI نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.053 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SUSDAI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Staked USDai چقدر است؟ ارزش بازار SUSDAI برابر است با $ 145.07M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SUSDAI چقدر است؟ عرضه در گردش SUSDAI برابر است با 137.80M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SUSDAI چقدر بوده است؟ SUSDAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.19 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SUSDAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SUSDAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.796061 USD رسید. حجم معاملات SUSDAI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SUSDAI برابر است با -- USD . آیا SUSDAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SUSDAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SUSDAI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Staked USDai (SUSDAI)