Bux the rabbit is a memecoin with the main goal to provide an honest, transparent and fun memecoin to the cryptocurrency space. We launched with 80% in the liquidity pool, and the remaining tokens vested to provide a fair chance to all investors. In the memecoin space there is not yet a rabbit token that has succeeded, and our goal is to change that through memes, community building and accesibility to $BUX. Bux the rabbit is a memecoin with the main goal to provide an honest, transparent and fun memecoin to the cryptocurrency space. We launched with 80% in the liquidity pool, and the remaining tokens vested to provide a fair chance to all investors. In the memecoin space there is not yet a rabbit token that has succeeded, and our goal is to change that through memes, community building and accesibility to $BUX.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Bux The Rabbit (USD)

ارزش Bux The Rabbit (BUX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Bux The Rabbit (BUX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Bux The Rabbit را بررسی کنید.

توکنومیکس Bux The Rabbit (BUX)

درک، توکنومیکس Bux The Rabbit (BUX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BUX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Bux The Rabbit (BUX) امروز Bux The Rabbit (BUX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BUX به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BUX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BUX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Bux The Rabbit چقدر است؟ ارزش بازار BUX برابر است با $ 98.77K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BUX چقدر است؟ عرضه در گردش BUX برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BUX چقدر بوده است؟ BUX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BUX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BUX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BUX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BUX برابر است با -- USD . آیا BUX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BUX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BUX مراجعه کنید.

