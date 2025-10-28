قیمت لحظه‌ ای Bux The Rabbit امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BUX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BUX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Bux The Rabbit امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BUX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BUX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره BUX

اطلاعات قیمت BUX

وب‌سایت رسمی BUX

توکنومیکس BUX

پیش‌بینی قیمت BUX

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Bux The Rabbit

قیمت Bux The Rabbit (BUX)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 BUX به USD:

--
----
-16.70%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Bux The Rabbit (BUX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:32:35 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Bux The Rabbit (BUX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

-16.76%

-33.78%

-33.78%

قیمت لحظه‌ ای Bux The Rabbit (BUX) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، BUX در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BUX برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BUX در یک ساعت گذشته +0.18%، در 24 ساعت گذشته -16.76% و در 7 روز گذشته -33.78% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Bux The Rabbit (BUX)

$ 98.77K
$ 98.77K$ 98.77K

--
----

$ 98.77K
$ 98.77K$ 98.77K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Bux The Rabbit برابر است با $ 98.77K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BUX برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 98.77K است.

تاریخچه قیمت Bux The Rabbit (BUX) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Bux The Rabbit به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Bux The Rabbit به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Bux The Rabbit به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Bux The Rabbit به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-16.76%
30 روز$ 0-66.33%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Bux The RabbitBUX چیست

Bux the rabbit is a memecoin with the main goal to provide an honest, transparent and fun memecoin to the cryptocurrency space. We launched with 80% in the liquidity pool, and the remaining tokens vested to provide a fair chance to all investors. In the memecoin space there is not yet a rabbit token that has succeeded, and our goal is to change that through memes, community building and accesibility to $BUX.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Bux The Rabbit (BUX)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Bux The Rabbit (USD)

ارزش Bux The Rabbit (BUX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Bux The Rabbit (BUX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Bux The Rabbit را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Bux The Rabbit را بررسی کنید!

BUX به ارزهای محلی

توکنومیکس Bux The Rabbit (BUX)

درک، توکنومیکس Bux The Rabbit (BUX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BUX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Bux The Rabbit (BUX)

امروز Bux The Rabbit (BUX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BUX به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BUX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BUX نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Bux The Rabbit چقدر است؟
ارزش بازار BUX برابر است با $ 98.77K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BUX چقدر است؟
عرضه در گردش BUX برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BUX چقدر بوده است؟
BUX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BUX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BUX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات BUX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BUX برابر است با -- USD.
آیا BUX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BUX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BUX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:32:35 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Bux The Rabbit (BUX)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,878.60
$113,878.60$113,878.60

-0.94%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,097.98
$4,097.98$4,097.98

-1.79%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05504
$0.05504$0.05504

-1.20%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.13
$201.13$201.13

+0.50%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1140
$4.1140$4.1140

-20.67%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,097.98
$4,097.98$4,097.98

-1.79%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,878.60
$113,878.60$113,878.60

-0.94%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.13
$201.13$201.13

+0.50%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6286
$2.6286$2.6286

-1.22%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,139.59
$1,139.59$1,139.59

-0.35%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001054
$0.001054$0.001054

+75.66%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001512
$0.0000000000000001512$0.0000000000000001512

+1,287.15%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1623
$0.1623$0.1623

+224.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04323
$0.04323$0.04323

+116.15%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000194
$0.0000000000194$0.0000000000194

+90.19%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03570
$0.03570$0.03570

+91.72%