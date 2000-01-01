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Principales tokens de Billeteras por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Billeteras. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.025876
-0.18%
-0.87%
-1.54%
$ 712.99M
$ 16.55M
2
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08886
+0.55%
-2.48%
+2.18%
$ 690.10M
$ 13.43M
3
Trust Wallet
Trust Wallet
TWT
$ 0.3984
+0.15%
+7.40%
+7.43%
$ 173.36M
$ 214.48K
4
ViciCoin
ViciCoin
VCNT
$ 16.73
-0.36%
-0.00%
+0.42%
$ 167.56M
$ 303.06K
5
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001577
-0.25%
+5.61%
+1.74%
$ 151.99M
$ 72.28M
6
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2381
+0.38%
+2.40%
+8.26%
$ 119.25M
$ 244.31K
7
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3805
-0.05%
+3.47%
-10.53%
$ 94.75M
$ 184.45K
8
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0926
0.00%
+1.30%
+8.07%
$ 70.26M
$ 40.44K
9
EXOD
EXOD
EXOD
$ 4.93
0.00%
-0.04%
-3.14%
$ 51.50M
--
10
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02795
-0.28%
+1.11%
+1.84%
$ 39.45M
$ 3.28M
11
UnityWallet Token
UnityWallet Token
UNT
$ 0.058462
+0.17%
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-2.53%
$ 38.42M
$ 2.59K
12
TokenPocket Token
TokenPocket Token
TPT
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-0.24%
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$ 21.67M
$ 9.50K
13
Pundi X
Pundi X
PUNDIX
$ 0.07649
-0.27%
-0.17%
-2.43%
$ 19.78M
$ 673.78K
14
DeGate
DeGate
DG
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0.00%
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$ 15.87M
$ 2.85K
15
Infinex
Infinex
INX
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+0.42%
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$ 15.70M
$ 72.27M
16
Islamic Coin
Islamic Coin
ISLM
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+0.25%
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$ 15.44M
$ 7.41K
17
WalletConnect
WalletConnect
WCT
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+0.44%
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$ 14.49M
$ 1.74M
18
Octra
Octra
OCT
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+22.04%
$ 13.92M
$ 25.15K
19
Coin98
Coin98
C98
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-0.87%
-1.72%
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$ 13.73M
$ 5.99M
20
Chrema Coin
Chrema Coin
CRMC
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+0.29%
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-48.60%
$ 9.68M
$ 515.81
21
Ambire Wallet
Ambire Wallet
WALLET
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$ 9.49M
$ 24.61K
22
Vultisig
Vultisig
VULT
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23
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
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+0.82%
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$ 7.45M
$ 775.72K
24
THAT
THAT
THAT
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+1.32%
$ 6.58M
$ 25.60K
25
Cosanta
Cosanta
COSA
$ 2.52
0.00%
-0.01%
-9.03%
$ 4.86M
$ 61.31K
26
Alephium
Alephium
ALPH
$ 0.03276
-0.45%
-10.49%
-15.36%
$ 4.40M
$ 2.24M
27
BEST
BEST
BEST
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-0.16%
-0.05%
-11.35%
$ 4.38M
$ 9.87K
28
CONX
CONX
CONX
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-0.90%
-0.02%
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$ 3.98M
$ 13.83K
29
Rainbow
Rainbow
RNBW
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$ 3.51M
30
HashPack
HashPack
PACK
$ 0.00417911
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$ 2.78M
$ 2.63K
31
Mt Pelerin Shares
Mt Pelerin Shares
MPS
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$ 2.72M
$ 663.95
32
Zypto Token
Zypto Token
ZYPTO
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$ 277.29
33
Thought
Thought
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--
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34
Sologenic
Sologenic
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35
Rezor
Rezor
RZR
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--
36
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Coinweb
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37
Holdstation
Holdstation
HOLDSTATION
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38
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DucatusX
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iMe Lab
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ADAMANT Messenger
ADAMANT Messenger
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Ethos
Ethos
ETHOS
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SOLVEX
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Verasity
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NPRO
NPRO
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Vertus
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Karura
Karura
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Nocturn
Nocturn
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49
THORWallet
THORWallet
TITN
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Haystack
Haystack
HAY
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$ 254.61K
$ 143.50

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Billeteras y por qué son populares?
Los tokens de Billeteras representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 73 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $2.53B.
¿Cuál es el token de Billeteras con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Billeteras rastreados en MEXC, TWT ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 7.40% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Billeteras están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 73 tokens de Billeteras, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. KAS, BDX, TWT se encuentra entre los tokens populares de Billeteras. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Billeteras?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Billeteras es de aproximadamente $2.53B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Billeteras, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.