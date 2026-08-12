Precio de NPRO hoy

El precio actual de NPRO (NPRO) hoy es $ 0.225309, con una variación del 1.86% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NPRO a USD es $ 0.225309 por NPRO.

NPRO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 402,744, con un suministro circulante de 1.79M NPRO. Durante las últimas 24 horas, NPRO cotiza entre $ 0.213074 (bajo) y $ 0.231169 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.993382, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.168845.

En el corto plazo, NPRO experimentó un cambio de -0.12% en la última hora y de -2.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.66K.

Información del mercado de NPRO (NPRO)

Cap de mercado $ 402.74K$ 402.74K $ 402.74K Volumen (24H) $ 1.66K$ 1.66K $ 1.66K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Suministro de Circulación 1.79M 1.79M 1.79M Suministro total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalización de mercado actual de NPRO es de $ 402.74K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.66K. El suministro circulante de NPRO es de 1.79M, con un suministro total de 10000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.25M.