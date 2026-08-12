CONX (Culture = Connect) es una red principal de Fintech Cultural de próxima generación que establece un puente entre Web2 y Web3, conectando cultura, finanzas y tecnología en un solo ecosistema digital confiable. Diseñado para la era de la IA y los activos tokenizados, CONX integra Activos del Mundo Real (RWA), Tokens de Seguridad (STO), contenido generado por IA (AIGC) y propiedad intelectual (IP) dentro de una arquitectura lista para cumplir con regulaciones, lo que permite a instituciones, creadores e inversores participar de manera segura en la economía digital. A través de la plataforma CONX Pulse, los usuarios pueden emitir, tokenizar y negociar activos del mundo real de forma transparente en cadena, mientras que Vault, Origin, Nest y Arena proporcionan una infraestructura integral para la gestión de activos digitales, el registro de IP, la creación impulsada por IA y las economías impulsadas por creadores. Construido sobre una base de confianza, interoperabilidad y gobernanza alineada con las regulaciones, CONX conecta TradFi y DeFi, permitiendo la movilización fluida de capital a través de fronteras e industrias. Desde contenido hasta capital: CONX conecta cada forma de valor.

CONX Vault

Una billetera y solución de gestión de activos digitales segura que permite a los usuarios almacenar y organizar sus activos de manera segura dentro del ecosistema CONX. Construida sobre una infraestructura de seguridad avanzada, Vault admite el almacenamiento, transferencia y seguimiento confiables de múltiples tipos de activos, incluidos Activos del Mundo Real (RWA), tokens no fungibles (NFT) y tokens digitales, garantizando seguridad y transparencia en todas las transacciones.

CONX Origin

Una plataforma de registro y tokenización de propiedades (IP) que permite a los creadores establecer, gestionar y utilizar su propiedad intelectual en cadena.

Origin ofrece un marco unificado para el registro, verificación y seguimiento de valor de la IP, permitiendo a los creadores gestionar de manera transparente la propiedad y los ingresos, manteniendo al mismo tiempo el control total sobre sus derechos digitales.

CONX Nest

Una plataforma creativa impulsada por IA diseñada para apoyar a creadores secundarios y artistas digitales.

Nest integra y conecta una amplia gama de herramientas de IA y recursos creativos, permitiendo a los usuarios producir, perfeccionar y expandir sus obras hacia activos digitales basados en IP, fomentando así la innovación continua dentro del ecosistema CONX.

CONX Arena

Una plataforma de competencias creativas donde creadores de diversos campos pueden presentar, evaluar y hacer evolucionar sus ideas y obras.

Mediante procesos estructurados de revisión y reconocimiento, Arena promueve la excelencia creativa y fortalece la participación comunitaria en toda la economía creativa de CONX.

CONX Pulse

La plataforma central para la emisión y distribución de Activos del Mundo Real (RWA), diseñada para garantizar confianza, transparencia e interoperabilidad.

Pulse permite a los usuarios emitir, intercambiar y gestionar activos tokenizados del mundo real en cadena, constituyendo una base clave para una infraestructura financiera digital abierta y conforme con las regulaciones.

¿Cuál es el precio actual en vivo de CONX?

CONX tiene un precio de €0.003368938073116770000, lo que representa una variación de precios del -2.34% en las últimas 24 horas.

¿Cuánta actividad comercial es visible hoy?

En total, se han intercambiado €-- en los principales exchanges, lo que indica una participación activa en el mercado y una liquidez continua.

¿Qué tan líquido es el mercado de CONX?

La puntuación de liquidez de --/100 refleja la profundidad de los libros de órdenes, la eficiencia con la que se pueden ejecutar grandes órdenes y la estrechez de los spreads en los pares comerciales principales.

¿Qué indica el rango diario de trading?

El movimiento de precios entre €0.003343764035976390000 y €0.00353083317403680000 resalta los niveles actuales de volatilidad y el impulso intradiario.

¿Cuál es la clasificación actual de CONX en el mercado?

Actualmente ocupa el puesto #1736, respaldado por una capitalización de mercado de €3390679.8285875370000.

¿Qué papel desempeña la oferta en la estabilidad del precio?

La oferta circulante de 1006451247.977979 tokens influye directamente en el comportamiento del precio, especialmente durante períodos de alta demanda o escasez.

¿Qué factores influyen en el perfil de liquidez de CONX?

La liquidez depende de la actividad de los creadores de mercado, la diversidad de pares comerciales, la profundidad de los exchanges y la participación del ecosistema de la red --.