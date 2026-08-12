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El precio actual de Nocturn hoy es 0 USD. La capitalización de mercado de NOC es 349,139 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de NOC a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Nocturn hoy es 0 USD. La capitalización de mercado de NOC es 349,139 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de NOC a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Nocturn (NOC)

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Precio en vivo de 1 NOC en USD:

$0.00034914
$0.00034914$0.00034914
0.00%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de Nocturn (NOC)
Última actualización de la página: 2026-08-12 20:43:15 (UTC+8)

Precio de Nocturn hoy

El precio actual de Nocturn (NOC) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NOC a USD es $ 0 por NOC.

Nocturn actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 349,139, con un suministro circulante de 1.00B NOC. Durante las últimas 24 horas, NOC cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00323189, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NOC experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 8.38K.

Información del mercado de Nocturn (NOC)

$ 349.14K
$ 349.14K$ 349.14K

$ 8.38K
$ 8.38K$ 8.38K

$ 349.14K
$ 349.14K$ 349.14K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Nocturn es de $ 349.14K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 8.38K. El suministro circulante de NOC es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 349.14K.

Historial de precios de Nocturn USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24H Mín
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24H Máx

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.00323189
$ 0.00323189$ 0.00323189

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Historial de precios de Nocturn (NOC) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Nocturn a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Nocturn a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Nocturn a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Nocturn a USD fue de --.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ 0--
30 Días$ 0--
60 Días$ 0--
90 Días----

Predicción de precios para Nocturn

Predicción del precio de Nocturn (NOC) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de NOC en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Nocturn (NOC) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Nocturn podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Nocturn en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de NOC para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Nocturn.

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Recurso Nocturn(NOC)

Sitio web oficial

Categoría :

Robinhood EcosystemWallets

Acerca de Nocturn

¿Cuál es el precio en tiempo real de Nocturn hoy?

El precio en vivo de Nocturn se sitúa en €, con una variación de --% en las últimas 24 horas. Esta cifra se actualiza constantemente para reflejar con precisión las condiciones del mercado global.

¿Cómo es la estructura diaria de precios de NOC?

NOC ha cotizado entre €0E-14 y €0E-14, lo que ofrece información sobre la fortaleza del precio intradía y posibles zonas de ruptura.

¿Qué nivel de volatilidad está mostrando Nocturn hoy?

El token ha experimentado una volatilidad de --% en el último día, lo que ayuda a los traders a determinar si el mercado es estable o altamente reactivo.

¿En qué zona técnica está cotizando actualmente NOC?

El movimiento del precio en relación con máximos y mínimos recientes sugiere que NOC muestra un impulso moderado a corto plazo, influenciado por la liquidez y la dirección general del mercado.

¿Cuál es la clasificación y el tamaño general del mercado de Nocturn?

Con una capitalización de mercado de €297113.6689522785000, Nocturn ocupa el puesto #4018, lo que indica una fuerte presencia en el mercado y un gran interés por parte de los inversores.

¿Cuánta actividad comercial ha registrado NOC recientemente?

El token generó €-- en volumen de operaciones en las últimas 24 horas, lo que demuestra un activo compromiso por parte de los traders globales.

¿Cómo se compara Nocturn con su máximo histórico (ATH) y su mínimo histórico (ATL)?

Su ATH es de €0.002750304880148535000, mientras que su ATL es de €, lo que proporciona una perspectiva sobre el potencial de precios a largo plazo y las caídas registradas.

¿Qué factores fundamentales influyen en el comportamiento del mercado de NOC?

Los factores clave incluyen la oferta circulante (1000000000.0 tokens), el desempeño de la categoría dentro de Wallets,Robinhood Ecosystem y la actividad en cadena en --, todos los cuales moldean la acción del precio del token.

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Nocturn

Última actualización de la página: 2026-08-12 20:43:15 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Nocturn (NOC)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

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Las principales subidas de criptomonedas de hoy

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$0.0380$0.0380

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aPriori

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$0.37471$0.37471

+88.81%

Jimothy The Raccoon

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JIMOTHY

$0.009117
$0.009117$0.009117

+60.45%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

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$0.0003867$0.0003867

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TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00567
$0.00567$0.00567

+26.00%

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