VRA

Verasity is a leading company providing proprietary technology uniquely rewarding gamers, viewers, and publishers through the Verasity Portal.

NombreVRA

PuestoNo.1006

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,07%

Suministro de circulación9 624 357 318

Suministro máx.100 249 906 818

Suministro total96 624 357 318

Tasa de circulación0.096%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.08682570790917889,2021-11-01

Precio más bajo0.000217033891668,2019-05-17

Blockchain públicaETH

IntroducciónVerasity is a leading company providing proprietary technology uniquely rewarding gamers, viewers, and publishers through the Verasity Portal.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.