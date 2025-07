ALPH

Alephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge!

NombreALPH

PuestoNo.611

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.67%

Suministro de circulación116,002,156.83514775

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total212,537,240.0097575

Tasa de circulación0.116%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico3.8567149496785995,2024-02-27

Precio más bajo0.046547973367701154,2023-01-10

Blockchain públicaALPH

IntroducciónAlephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge!

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.