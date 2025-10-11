Información del precio (USD) de Chrema Coin (CRMC)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.769235 24H Máx $ 0.927839 Máximo Histórico $ 5.02 Precio más bajo $ 0.432032 Cambio de Precio (1H) +7.31% Cambio de Precio (1D) -4.87% Cambio de Precio (7D) -8.02%

El precio en tiempo real de Chrema Coin (CRMC) es de $0.881993. Durante las últimas 24 horas, CRMC se ha operado entre un mínimo de $ 0.769235 y un máximo de $ 0.927839, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de CRMC es de $ 5.02, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.432032.

En términos de rendimiento a corto plazo, CRMC ha cambiado en un +7.31% en la última hora, -4.87% en 24 horas y -8.02% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Chrema Coin (CRMC)

Cap de mercado $ 9.70M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 44.10M Suministro de Circulación 10.99M Suministro total 50,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Chrema Coin es de $ 9.70M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CRMC es de 10.99M, con un suministro total de 50000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 44.10M.