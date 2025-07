C98

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

NombreC98

PuestoNo.505

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)3.45%

Suministro de circulación966,944,168

Suministro máx.0

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación%

Fecha de emisión2021-07-23 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico6.41624891,2021-08-25

Precio más bajo0.034640843683070306,2025-06-22

Blockchain públicaBSC

IntroducciónCoin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.