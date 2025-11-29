Precio de Haystack hoy

El precio actual de Haystack (HAY) hoy es $ 0.03233319, con una variación del 4.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HAY a USD es $ 0.03233319 por HAY.

Haystack actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 885,178, con un suministro circulante de 27.38M HAY. Durante las últimas 24 horas, HAY cotiza entre $ 0.03229392 (bajo) y $ 0.0340689 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.076855, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.02376811.

En el corto plazo, HAY experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de -7.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Haystack (HAY)

Cap de mercado $ 885.18K$ 885.18K $ 885.18K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M Suministro de Circulación 27.38M 27.38M 27.38M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Haystack es de $ 885.18K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HAY es de 27.38M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.23M.