Precio de THORWallet hoy

El precio actual de THORWallet (TITN) hoy es $ 0.00739997, con una variación del 0.97% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TITN a USD es $ 0.00739997 por TITN.

THORWallet actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 314,505, con un suministro circulante de 42.50M TITN. Durante las últimas 24 horas, TITN cotiza entre $ 0.00739415 (bajo) y $ 0.0074718 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.351181, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00621168.

En el corto plazo, TITN experimentó un cambio de -0.09% en la última hora y de -5.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 41.85K.

Información del mercado de THORWallet (TITN)

Cap de mercado $ 314.51K$ 314.51K $ 314.51K Volumen (24H) $ 41.85K$ 41.85K $ 41.85K Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.89M$ 6.89M $ 6.89M Suministro de Circulación 42.50M 42.50M 42.50M Suministro total 931,271,415.552861 931,271,415.552861 931,271,415.552861

La capitalización de mercado actual de THORWallet es de $ 314.51K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 41.85K. El suministro circulante de TITN es de 42.50M, con un suministro total de 931271415.552861. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.89M.