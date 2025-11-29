Precio de Islamic Coin hoy

El precio actual de Islamic Coin (ISLM) hoy es $ 0.0136191, con una variación del 5.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ISLM a USD es $ 0.0136191 por ISLM.

Islamic Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 31,407,644, con un suministro circulante de 2.27B ISLM. Durante las últimas 24 horas, ISLM cotiza entre $ 0.01327561 (bajo) y $ 0.01441523 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.303274, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01327561.

En el corto plazo, ISLM experimentó un cambio de -1.76% en la última hora y de -12.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Islamic Coin (ISLM)

Cap de mercado $ 31.41M$ 31.41M $ 31.41M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 280.05M$ 280.05M $ 280.05M Suministro de Circulación 2.27B 2.27B 2.27B Suministro total 20,247,053,779.10093 20,247,053,779.10093 20,247,053,779.10093

La capitalización de mercado actual de Islamic Coin es de $ 31.41M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ISLM es de 2.27B, con un suministro total de 20247053779.10093. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 280.05M.