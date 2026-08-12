Precio de Sologenic hoy

El precio actual de Sologenic (SOLO) hoy es $ 0.01221111, con una variación del 1.67% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SOLO a USD es $ 0.01221111 por SOLO.

Sologenic actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,856,535, con un suministro circulante de 152.08M SOLO. Durante las últimas 24 horas, SOLO cotiza entre $ 0.0121365 (bajo) y $ 0.01259846 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 150.02, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01199246.

En el corto plazo, SOLO experimentó un cambio de -0.25% en la última hora y de -5.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.07K.

Información del mercado de Sologenic (SOLO)

Cap de mercado $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Volumen (24H) $ 1.07K$ 1.07K $ 1.07K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Suministro de Circulación 152.08M 152.08M 152.08M Suministro total 152,078,308.2240642 152,078,308.2240642 152,078,308.2240642

La capitalización de mercado actual de Sologenic es de $ 1.86M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.07K. El suministro circulante de SOLO es de 152.08M, con un suministro total de 152078308.2240642. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.86M.