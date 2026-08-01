Precio de Vultisig hoy

El precio actual de Vultisig (VULT) hoy es $ 0.083674, con una variación del 2.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VULT a USD es $ 0.083674 por VULT.

Vultisig actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,363,990, con un suministro circulante de 100.00M VULT. Durante las últimas 24 horas, VULT cotiza entre $ 0.08327 (bajo) y $ 0.085986 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.24, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0303.

En el corto plazo, VULT experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de -9.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 6.21K.

Información del mercado de Vultisig (VULT)

Cap de mercado $ 8.36M$ 8.36M $ 8.36M Volumen (24H) $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.36M$ 8.36M $ 8.36M Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Vultisig es de $ 8.36M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 6.21K. El suministro circulante de VULT es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.36M.