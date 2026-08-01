Precio de UnityWallet Token hoy

El precio actual de UnityWallet Token (UNT) hoy es $ 0.057604, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UNT a USD es $ 0.057604 por UNT.

UnityWallet Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 37,856,661, con un suministro circulante de 657.21M UNT. Durante las últimas 24 horas, UNT cotiza entre $ 0.057302 (bajo) y $ 0.058781 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.112474, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.04934818.

En el corto plazo, UNT experimentó un cambio de -0.07% en la última hora y de -3.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.14K.

Información del mercado de UnityWallet Token (UNT)

Cap de mercado $ 37.86M$ 37.86M $ 37.86M Volumen (24H) $ 3.14K$ 3.14K $ 3.14K Cap. de mercado totalmente diluida $ 57.60M$ 57.60M $ 57.60M Suministro de Circulación 657.21M 657.21M 657.21M Suministro total 999,999,999.718372 999,999,999.718372 999,999,999.718372

La capitalización de mercado actual de UnityWallet Token es de $ 37.86M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.14K. El suministro circulante de UNT es de 657.21M, con un suministro total de 999999999.718372. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 57.60M.