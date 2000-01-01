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Principales tokens de Robótica por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Robótica. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5381
-0.46%
-2.46%
-5.71%
$ 355.01M
$ 461.64K
2
OP
OP
OP
$ 0.09012
-1.13%
+0.41%
+3.18%
$ 195.28M
$ 447.24K
3
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.1891
-0.21%
-16.59%
+5.84%
$ 84.82M
$ 661.22K
4
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01685
+0.12%
-3.05%
-9.32%
$ 37.60M
$ 4.08M
5
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0.01286
+0.08%
-2.64%
+1.74%
$ 28.78M
$ 15.42M
6
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002552
-0.35%
+5.38%
+15.83%
$ 24.25M
$ 29.68M
7
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.004315
+1.81%
-2.38%
-1.50%
$ 5.52M
$ 1.12M
8
XMAQUINA
XMAQUINA
DEUS
$ 0.02464
+2.53%
+10.96%
+20.77%
$ 4.73M
$ 2.63M
9
Codec Flow
Codec Flow
CODEC
$ 0.00309297
+0.16%
+0.09%
+25.76%
$ 3.09M
$ 204.33K
10
NATIX Network
NATIX Network
NATIX
$ 0.00005368
-12.28%
-17.55%
-26.85%
$ 2.15M
$ 55.47M
11
ROVR Network
ROVR Network
ROVR
$ 0.00018396
0.00%
+0.03%
+0.94%
$ 1.83M
$ 75.48
12
Onocoy Token
Onocoy Token
ONO
$ 0.01766872
0.00%
-0.02%
-5.20%
$ 1.66M
$ 3.15K
13
OVR
OVR
OVR
$ 0.02599
+0.04%
-1.25%
-0.57%
$ 1.32M
$ 2.23M
14
Roko Network
Roko Network
ROKO
$ 5.92E-6
+12.33%
-13.70%
-1.66%
$ 1.23M
--
15
Modulr
Modulr
EMDR
$ 1.31
0.00%
+0.00%
+4.80%
$ 1.16M
$ 3.31K
16
Shadow Combat League
Shadow Combat League
SCL
$ 0.00116504
0.00%
-0.05%
-19.84%
$ 1.12M
$ 2.31
17
Strike Robot
Strike Robot
SR
$ 0.00105235
-0.44%
-0.32%
-31.00%
$ 1.05M
$ 31.18K
18
Homebrew Robotics
Homebrew Robotics
BREW
$ 0.00094835
-0.19%
+0.89%
+91.90%
$ 948.62K
$ 34.06K
19
Vader
Vader
VADER
$ 0.00085614
-0.42%
-0.07%
-14.37%
$ 853.34K
$ 5.59K
20
Opus Genesis
Opus Genesis
OPUS
$ 0.00077881
-0.11%
-0.00%
+6.12%
$ 778.83K
$ 499.33
21
Sentio
Sentio
ST
$ 0.01356
+0.88%
-0.87%
-14.30%
$ 768.32K
$ 4.19M
22
ROBA
ROBA
ROBA
$ 0.0005052
0.00%
+0.22%
-5.81%
$ 505.19K
$ 26.92K
23
Neuron
Neuron
NRN
$ 0.00025055
0.00%
--
0.00%
$ 250.55K
$ 5.03
24
Empulser Enterprises
Empulser Enterprises
$CPT
$ 0.02147099
0.00%
-0.15%
-61.09%
$ 150.30K
$ 8.71K
25
Opanarchy
Opanarchy
OPAN
$ 0.00013637
-0.11%
+0.08%
-3.43%
$ 136.34K
$ 806.50
26
VitaNova
VitaNova
SHOW
$ 0.0001293
-0.41%
-0.00%
-5.63%
$ 129.30K
$ 404.01
27
Simple AI
Simple AI
SMPL
$ 0.00066464
-0.19%
--
+0.51%
$ 66.45K
$ 52.24
28
Robora
Robora
RBR
$ 0.00062327
0.00%
--
-11.70%
$ 62.33K
$ 39.59
29
RoboStack
RoboStack
ROBOT
$ 3.939E-5
+0.46%
-4.20%
-6.59%
$ 39.39K
--
30
Spawn
Spawn
SPAWN
$ 3.425E-5
-0.06%
+5.80%
+62.48%
$ 34.25K
--
31
JojoWorld
JojoWorld
JOJO
$ 0.00019235
-0.41%
+0.22%
+12.44%
$ 21.54K
$ 191.10
32
Robotexon
Robotexon
ROX
$ 0.00030182
0.00%
--
0.00%
$ 21.13K
$ 57.53
33
Forma Robotics
Forma Robotics
FORMA
$ 0.00016727
+0.02%
+0.02%
-19.04%
$ 16.73K
$ 36.36
34
KAGE NETWORK
KAGE NETWORK
KAGE
$ 0.00013799
0.00%
--
0.00%
$ 13.80K
$ 1.00
35
Animus
Animus
ANIMUS
$ 1.063E-5
-0.28%
-1.60%
-17.15%
$ 10.64K
--
36
edgeX
edgeX
EDGE
$ 0.3593
+0.03%
-1.84%
-0.14%
--
$ 423.66K
37
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.003732
-0.05%
-1.94%
-3.42%
--
$ 15.19M
38
Silencio
Silencio
SLC
$ 0.000065498
+0.82%
-1.35%
+7.00%
--
$ 1.02B

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Robótica y por qué son populares?
Los tokens de Robótica representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 38 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $755.42M.
¿Cuál es el token de Robótica con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Robótica rastreados en MEXC, DEUS ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 10.96% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Robótica están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 38 tokens de Robótica, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. VIRTUAL, OP, GEOD se encuentra entre los tokens populares de Robótica. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Robótica?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Robótica es de aproximadamente $755.42M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Robótica, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.