Precio de ROBA hoy

El precio actual de ROBA (ROBA) hoy es $ 0, con una variación del 12.34% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROBA a USD es $ 0 por ROBA.

ROBA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 465,883, con un suministro circulante de 1.00B ROBA. Durante las últimas 24 horas, ROBA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01003687, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ROBA experimentó un cambio de -2.29% en la última hora y de -13.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 27.16K.

Información del mercado de ROBA (ROBA)

Cap de mercado $ 465.88K$ 465.88K $ 465.88K Volumen (24H) $ 27.16K$ 27.16K $ 27.16K Cap. de mercado totalmente diluida $ 465.88K$ 465.88K $ 465.88K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ROBA es de $ 465.88K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 27.16K. El suministro circulante de ROBA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 465.88K.