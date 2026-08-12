Precio de Empulser Enterprises hoy

El precio actual de Empulser Enterprises ($CPT) hoy es $ 0.021239, con una variación del 16.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $CPT a USD es $ 0.021239 por $CPT.

Empulser Enterprises actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 148,674, con un suministro circulante de 7.00M $CPT. Durante las últimas 24 horas, $CPT cotiza entre $ 0.01944563 (bajo) y $ 0.0266299 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.409879, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01288804.

En el corto plazo, $CPT experimentó un cambio de -0.67% en la última hora y de -62.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 9.33K.

Información del mercado de Empulser Enterprises ($CPT)

Cap de mercado $ 148.67K$ 148.67K $ 148.67K Volumen (24H) $ 9.33K$ 9.33K $ 9.33K Cap. de mercado totalmente diluida $ 148.67K$ 148.67K $ 148.67K Suministro de Circulación 7.00M 7.00M 7.00M Suministro total 6,999,985.849869 6,999,985.849869 6,999,985.849869

La capitalización de mercado actual de Empulser Enterprises es de $ 148.67K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 9.33K. El suministro circulante de $CPT es de 7.00M, con un suministro total de 6999985.849869. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 148.67K.