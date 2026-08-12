Precio de Strike Robot hoy

El precio actual de Strike Robot (SR) hoy es $ 0.00165349, con una variación del 61.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SR a USD es $ 0.00165349 por SR.

Strike Robot actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,653,492, con un suministro circulante de 1.00B SR. Durante las últimas 24 horas, SR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0.0010601 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01107409, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SR experimentó un cambio de +74.32% en la última hora y de +16.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 50.39K.

Información del mercado de Strike Robot (SR)

Cap de mercado $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Volumen (24H) $ 50.39K$ 50.39K $ 50.39K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Strike Robot es de $ 1.65M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 50.39K. El suministro circulante de SR es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.65M.