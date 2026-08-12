Precio de Forma Robotics hoy

El precio actual de Forma Robotics (FORMA) hoy es $ 0, con una variación del 0.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FORMA a USD es $ 0 por FORMA.

Forma Robotics actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16,668.32, con un suministro circulante de 99.99M FORMA. Durante las últimas 24 horas, FORMA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00605943, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FORMA experimentó un cambio de -0.17% en la última hora y de -6.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 11.01.

Información del mercado de Forma Robotics (FORMA)

Cap de mercado $ 16.67K$ 16.67K $ 16.67K Volumen (24H) $ 11.01$ 11.01 $ 11.01 Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.67K$ 16.67K $ 16.67K Suministro de Circulación 99.99M 99.99M 99.99M Suministro total 99,986,885.0111329 99,986,885.0111329 99,986,885.0111329

La capitalización de mercado actual de Forma Robotics es de $ 16.67K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 11.01. El suministro circulante de FORMA es de 99.99M, con un suministro total de 99986885.0111329. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.67K.