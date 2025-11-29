Precio de RICE AI hoy

El precio actual de RICE AI (RICE) hoy es $ 0.00909, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RICE a USD es $ 0.00909 por RICE.

RICE AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- RICE. Durante las últimas 24 horas, RICE cotiza entre $ 0.008461 (bajo) y $ 0.0101 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, RICE experimentó un cambio de -3.81% en la última hora y de -21.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.82K.

Información del mercado de RICE AI (RICE)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 55.82K$ 55.82K $ 55.82K Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.09M$ 9.09M $ 9.09M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de RICE AI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.82K. El suministro circulante de RICE es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.09M.