Precio de Homebrew Robotics hoy

El precio actual de Homebrew Robotics (BREW) hoy es $ 0, con una variación del 40.96% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BREW a USD es $ 0 por BREW.

Homebrew Robotics actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 907,949, con un suministro circulante de 837.15M BREW. Durante las últimas 24 horas, BREW cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0.00106297 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00795107, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BREW experimentó un cambio de -6.10% en la última hora y de +81.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 27.31K.

Información del mercado de Homebrew Robotics (BREW)

Cap de mercado $ 907.95K$ 907.95K $ 907.95K Volumen (24H) $ 27.31K$ 27.31K $ 27.31K Cap. de mercado totalmente diluida $ 907.95K$ 907.95K $ 907.95K Suministro de Circulación 837.15M 837.15M 837.15M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Homebrew Robotics es de $ 907.95K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 27.31K. El suministro circulante de BREW es de 837.15M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 907.95K.